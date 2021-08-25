CHP'li Vekil Purçu'dan Başkan Gökhan'a Ziyaret
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CHP'li Vekil Purçu'dan Başkan Gökhan'a Ziyaret

CHP'li Vekil Purçu'dan Başkan Gökhan'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Purçu'yu makamında ağırlayan Başkan Gökhan, ziyaret nedeni ile memnuniyetini dile getirdi. CHP İl Başkanı Ümit Metin Ural ile Truva Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Hacı Ramazan Işıldak'ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Gökhan, ülke gündemine ilişkin Purçu ile karşılıklı sohbet etti. Ziyaret sonunda Başkan Gökhan, Purçu'ya hediye takdiminde bulundu.

25. 08. 2021 15: 21

Kaynak: Habermetre

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CHP'li Vekil Purçu'dan Başkan Gökhan'a Ziyaret - Haberler
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