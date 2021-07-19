CHP'li Turgutlu belediye başkanından, Tunç Soyer'e tepki
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CHP'li Turgutlu belediye başkanından, Tunç Soyer'e tepki

CHP'li Turgutlu belediye başkanından, Tunç Soyer'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerdeki Manisa ziyaretinde, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinin atıklarının Gediz Nehrine karıştığı yönündeki iddialarına tepki göstererek, "Herkes kendi çöplüğünü temizlesin,...

CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerdeki Manisa ziyaretinde, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinin atıklarının Gediz Nehrine karıştığı yönündeki iddialarına tepki göstererek, "Herkes kendi çöplüğünü temizlesin, kimseye memleketim üzerinden şov yaptırmam" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri'ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için "Temiz Gediz Temiz Körfez" sloganıyla çıktığı turu tamamladı. Soyer'in tur kapsamında yaptığı değerlendirmede, Turgutlu OSB'nin atıklarını Gediz Nehrine karıştırdığına yönelik açıklamalarına CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer sert tepki gösterdi.

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin yapım aşamasında bulunan günlük 15 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi projesi son aşamaya gelindiğini aktaran Turgutlu OSB Başkanı Hami Özer, "Ayrıca Turgutlu OSB yönetimi; ihaleyi alan yüklenici firmanın yanı sıra, henüz proje aşamasındayken her safhanın denetlenmesi, tesis faaliyete geçtiğinde ise uygulanacak tüm prosesin verimliliği arttırmak ve çevre kirliliğini en aza indirmek hedefiyle doğrultusunda, 12 Temmuz 2021 tarihinde bir özel proje denetleme firması ile kapsamlı bir protokol imzalanmıştır. Gelecek nesillerimizden emanet aldığımız doğa ve çevremizin korunması, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevre duyarlılığı konusunda hassasiyetle süreç takip edilerek en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Gediz bizim içinde önemli, bizim de hassas noktamızdır" dedi.

"Siyasi şov yaptırmam"

Tunç Soyer'e cevap veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise Soyer'i siyasi şov yapmakla suçladı. Soyer'in kendileri ile bir araya gelerek teknik anlamda bilgiler almasının daha doğru olacağını dile getiren Akın: "Herkes kendi çöplüğünü temizlesin, kimseye memleketim üzerinden şov yaptırmam. Ben Gediz Nehri havzasından doğup, büyüyen biriyim. Benim anılarım, çocukluğumun hikayeleri var Gediz'de" dedi.

Başkan Akın, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in Turgutlu Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili yaptığı açıklamaları üzülerek takip ettim. Bilgi eksikliği ve olayın muhataplarından görüş alınmadan yapılan bu açıklama eksik ve hatalıdır. Gediz'e zehir akıyor ifadesi Gediz havzasında büyümüş, orada balık tutmuş, yüzmeyi Gediz nehrinde öğrenmiş biri olarak benim asla izin vereceğim bir şey değildir. Turgutlu Belediye Başkanı olarak ilçemize yatırım yapan ve iyi niyetle bu sorunu çözmeye çalışan işadamlarımızın hakkını kimseye yedirmem. Öncelikle arıtma zorunluluğu olan 22 fabrikamızın kendi bünyesinde ön arıtması ve paket arıtması bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgemizin ortak arıtma tesisiyle ilgili olarak göreve geldikten sonra süreci hızlandırdık. Arıtma tesisi projemizi ihale sürecine kadar getirdik. Orada bulunan işadamlarımızla birlikte bu konuda çok ciddi mesafeler kat ettik. Bu sorun siyasi şovlarla çözülemez. Bu sorun ancak bizim yaptığımız gibi konunun tüm bileşenlerini toplayarak ortak akılla çözülebilir. Biz de bu sorunun çözümü noktasında gerekli tüm adımları atmış durumdayız. Tunç Soyer tarafından başlatılan proje çok anlamlı bir projedir ancak yanlış başlamıştır. Çözüm noktasında bize katkı sunacak herkese kapımız açık, bizi dinlemek isteyen herkese kapımız açık. Ama bu şekilde bizi dinlemeden, olayın muhataplarının görüşlerini almadan hareket eden herkese de her ortamda tepkimizi göstereceğiz. Biz Turgutlu'da yaşayan insanlar olarak Turgutlu'yu çok seviyoruz ve daha yeşil, daha temiz bir Turgutlu için var gücümüzle çalışıyoruz. Siyasi şovlarla çözülemeyecek bu sorunun en kolay çözümü herkesin kendi çöplüğünü temizlemesidir" şeklinde konuştu. - MANİSA

CHP'li Turgutlu belediye başkanından, Tunç Soyer'e tepki
CHP'li Turgutlu belediye başkanından, Tunç Soyer'e tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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