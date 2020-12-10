CHP'li Topal: "PCR testinin sonucunu Hatay halkı mezarda öğreniyor"

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, kovid-19 salgınının Hatay'da ciddi sıkıntılara neden olduğunu belirterek, "PCR testinin sonucunu Hatay halkı mezarda öğreniyor.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, kovid-19 salgınının Hatay'da ciddi sıkıntılara neden olduğunu belirterek, "PCR testinin sonucunu Hatay halkı mezarda öğreniyor." dedi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kovid-19'un Hatay'da ciddi anlamda artış gösterdiğini, vatandaşların tedirgin olduğunu savundu.

Hatay'ın bazı ilçelerinde hala hastane bulunmadığını defalarca söylediğini dile getiren Topal, 10 Eylül'de ölüm oranın, bulaşıcı olmayan rahatsızlıklar dahil 20, 8 Aralık'ta ise 80'inin üstünde olduğunu iddia etti.

Topal, PCR testinin dahi 5-6 gün sonra çıktığını öne sürerek, "PCR testinin sonucunu Hatay halkı mezarda öğreniyor." diye konuştu.

Hatay Valisi'nin görevini yerine getirmeye çalışarak halkı uyarmaya devam ettiğini, halkın da elinden geleni yaptığını vurgulayan Topal, ancak bu sorunun valinin çözeceği bir sorun olmadığını savundu.

Topal, 15 günlük bir karantina süreci olması gerektiğini belirterek, "Hatay halkı da bunu istiyor. Devletimiz, devleti yöneten hükümet sadece 15 gün Hatay'a baksın." dedi.

İlde yoğun bakım yatağı kalmadığını savunan Topal, sadece önerilerle mücadele olmayacağını, kısa sürede sahra hastaneleri kurulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı