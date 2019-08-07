CHP'li Tekin'den tüm köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş teklifi

07.08.2019 15:09

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ulusal ve resmi bayramlarda, yap-işlet-devret projeleri de dahil tüm köprü ve otoyolların ücretsiz olması için kanun teklifi verdi.

Tekin'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor.

Teklifin gerekçesinde, Kurban Bayramı tatili boyunca sadece Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı köprüler ve otoyolların ücretsiz olacağı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve İzmir-İstanbul Otoyolu gibi yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyolların bu uygulamaya dahil olmadığı belirtildi.

Teklife göre, ulusal ve resmi bayramlarda, yap-işlet-devret projeleri de dahil olmak üzere tüm köprü, otoyollardan ve Belediye Kanunu'na göre sunulan toplu taşıma hizmetleri ile otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Kaynak: AA