CHP'li Tanrıkulu, hazırladığı "temmuz ayı insan hakları ihlalleri raporunu" paylaştı
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CHP'li Tanrıkulu, hazırladığı "temmuz ayı insan hakları ihlalleri raporunu" paylaştı

CHP'li Tanrıkulu, hazırladığı 'temmuz ayı insan hakları ihlalleri raporunu' paylaştı
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tespitine göre, temmuzda 211 yaşam hakkı ihlali olduğunu savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tespitine göre, temmuzda 211 yaşam hakkı ihlali olduğunu savundu.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği toplantıda, hazırladığı "Temmuz ayı insan hakları ihlalleri raporunu" basın mensuplarıyla paylaştı.

"Bizim tespitlerimize göre; yaşam hakkı konusunda temmuzda 211 yaşam hakkı ihlali olmuş." diyen Tanrıkulu, AK Parti'nin, iktidara geldiğinde "işkenceye sıfır tolerans" sözünü ana amaç edindiğini ancak 20 yıl sonra "işkenceye sonsuz tolerans" noktasına gelindiğini iddia etti.

Temmuzda toplantı ve gösteri özgürlüğü bakımından da 30 toplantıya müdahale edildiğini, en az 213 kişinin gözaltına alındığını, birçok yerde toplantı ve gösteri özgürlüğünün valiliklerin kararlarıyla yasaklandığını öne süren Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde 28 Şubat davası olarak bilinen dava nedeniyle yaklaşık 24 yıl sonra o dönemin generalleri, Genelkurmay yöneticilerinin cezaları kesinleşti ve cezaevine alındılar. Tümünün yaşı 80 ve 90 arasında. Yargısal süreçleri kesinleşmiş bu yurttaşları tekrar dışarıya çıkartacak tek bir müessese var, o da Cumhurbaşkanı'nın affıdır. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'nın 104. maddesinden kaynaklanan bu hakkı kullanması gerekir. Anayasa'nın kendisine tanıdığı bu takdir hakkını sadece bu yaşlı generaller bakımından değil cezaevinde bulunan yaşlı, tutuklu ve hükümlü ağır hastalar bakımından kullanmasını öneriyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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CHP'li Tanrıkulu, hazırladığı "temmuz ayı insan hakları ihlalleri raporunu" paylaştı - Haberler
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