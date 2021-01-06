CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti

Bolu'da belediye başkanlığına seçildikten sonra Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlayan Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın randevu talebini 57 kez reddettiğini belirterek "Hızlı Trenin Bolu'dan geçmesi meselesini konuşmak istiyorum. Yoksa partisine geçmek gibi bir derdim yok" dedi.

İstanbul ve Ankara arasını 1.5 saate düşürecek olan hızlı tren yolu hattının Bolu'dan geçmesi için MÜSİAD Bolu şubesi imza kampanyası başlatırken, kentin CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüşmek için tam 57 kez randevu talebinde bulundu.

"PARA İSTEMİYORUM, PUL İSTEMİYORUM"

Randevu talebinin her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geri çevrildiğini belirten Özcan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum. Neyi görüşmek istiyorum? Hızlı Trenin Bolu'dan geçmesi meselesini konuşmak istiyorum. Yoksa para istemiyorum, pul istemiyorum. Partisine asla geçmek istemiyorum. Hiçbir derdim yok. Sadece Hızlı Trenin Bolu'dan geçmesini istiyorum. 57 kez randevu istedim ama vermedi" dedi.

"TEK BAŞIMA GİTMEYECEĞİM"

"Randevu verseydi geniş bir heyet ile görüşmeye gidecektik" diyen Özcan, şöyle devam etti: "Tek başıma da gitmeyeceğim. Başta Düzce Üniversitesindeki bu konuda uzman bir arkadaşımız var çok ciddi çalışma yapmış. Düzce Ticaret Odası Başkanını, Düzce Belediye Başkanını, Bolu Ticaret Odası Başkanı olmak üzere geniş bir heyet ile gideceğimizi söyledim. Ben Tayyip Bey ile bire bir ne konuşayım. En fazla bana Suriyelilere neden yardımı kestin diye söyler. O konuları açılmasın diye kalabalık heyetler gidip ben hiç konuşmayacağım bile."

SURİYELİ GÖÇMENLERE YARDIMI KESMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan 31 Mart seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan mazbatasını alır almaz Suriyeli mültecilere yardımı kesmişti. Bu durum birçok kesim tarafından tepki çekerken, Özcan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay'ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Sosyal Uyum Yardımı' adı altında yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim"

"PARAMIZ MİSAFİR GELDİĞİNİ SÖYLEYEN SURİYELİLERE GİTTİ"

Göçmen statüsündeki yabancı uyruklulara yardım yapılmaması talimatı verdiğini belirten Özcan, bunun bir seçim vaadi olduğunu vurgulayarak, "Aday olduğum ilk günden itibaren söyledim, daha önce TBMM'de de söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanı 2 hafta önce açıkladı. Suriyeliler için harcadığımız para 37 milyar doları geçti. Sadece 1,7 milyar euro Avrupa Birliği'nden geldi, başka da bir para gelmedi. Yani 200 milyar TL'nin üzerinde paramız, misafir geldiğini söyleyen Suriyelilere gitti" demişti.

"SURİYELİYE TEK KURUŞ YARDIM YAPMAYACAĞIM"

Özcan açıklamalarının devamında, "Detaylı araştırdım. Suriyeliler hem Sosyal Yardımlaşma'dan yardım alıyorlar hem Sosyal Hizmetler'den hem Kızılay'dan hem de belediyelerden alıyorlar. O yüzden ben seçmene şunu söyledim. 'Bu artık dayanılmaz bir boyuta geldi. 7 yıldır bakıyoruz. Çocuklarımızın iaşesini veriyoruz. Ben diğer yardım kurumlarına karışamam böyle bir yetkim yok; ama Bolu Belediyesi bütçesinden bir tek Suriyeliye tek kuruş yardım yapmayacağım'. Ülkemizde herkes artık bu durumdan rahatsız. Katlanılmaz bir boyuta geldi" ifadelerini kullanmıştı.