CHP'li Sarıbal, üretim sezonunda çiftçinin elektrik ve suyunun kesilmemesi gerektiğini söyledi

BURSA (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, hangi gerekçeyle olursa olsun, üretim sezonunda çiftçinin elektriği ve suyunun kesilmemesi gerektiğini ifade etti.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna geriliminden en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini, Türkiye'nin tarım ticaretinin önemli ve güçlü boyutunu Rusya'nın oluşturduğunu belirtti.

Geçen hafta Konya Karapınar'da incelemelerde bulunduklarını, çiftçilerle bir araya geldiklerini anlatan Sarıbal, çiftçiler için en büyük maliyetin elektrik olduğunu dile getirdi. Elektrik parasının esnaflar için de can yakıcı hale geldiğini söyleyen Sarıbal, "Bu kriz çok derin bir kriz. Bir an önce elektrik ile ilgili ciddi çözümler üretilmesi gerekmektedir. Elektrik üzerindeki bütün vergiler kaldırılsın. Bu, fiyatın yarı yarıya düşmesi anlamına gelir." dedi.

Çiftçilerin, düzenli gelirleri olmadığı için elektrik faturasının her ay gelmesini istemediğini aktaran Sarıbal "Ürettiği ürünün tahsilatına göre fatura gönderilmeli. Hangi gerekçeyle olursa olsun üretim sezonunda çiftçinin elektriği ve suyu kesilmemeli." diye konuştu.

Sarıbal, gübrenin, mazot ve yemin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.