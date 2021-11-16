CHP'li Sarıbal süs bitkilerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilmesini istedi

BURSA (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, süs bitkilerindeki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geçen yıl tarihinin en büyük kuraklığını yaşadığını belirtti.

Tarım sektörünün çok büyük zararlar yaşadığına dikkati çeken Sarıbal, 1 Eylül'de buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut ve mercimek üreticilerinin zararlarının kısmen karşılanacağına dair Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandığını anımsattı. Sarıbal, çiftçilere söz verilen desteklerin bir an önce dağıtılmasını istedi.

Türkiye'nin çok önemli süs bitkisi üreticisi olduğunu vurgulayan Sarıbal, "Kovid-19 döneminde iktidar doğru bir şey yaptı. Yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8'e düşürdü. 30 Eylül itibarıyla ise süs bitkilerinin KDV oranını yüzde 8'den yüzde 18'e çıkardı. KDV oranının yeniden yüzde 8'e düşürülmesi gereklidir." diye konuştu.

Şekere gelen zammı eleştiren Sarıbal, Türk Şeker'in yönetiminin Tarım ve Orman Bakanlığına geçtiğini, yönetim kurulu açıklanmadan zam yapıldığını ileri sürdü.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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