CHP'li Pekşen'den Yomra Belediye Başkanı İçin Suç Duyurusu

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun Hükmünü İhlal' suçlamasıyla, Yomra Belediye Başkanı AK Partili İbrahim Sağıroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.



CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, avukat Hande Burma aracılığı ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde Belediye Başkanı Sağıroğlu'nun 3 bin 628 sayılı 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun' hükmünü ihlal ettiğini öne sürdü.



Milletvekili Pekşen, suç duyurusu dilekçesinde Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nun belediye başkanlığı döneminde kendisi ve aile fertlerinin şirket varlıklarında olağanüstü artışa rastlandığını öne sürdü. Pekşen, suç duyurusunda şöyle dedi:



"Şüpheli İbrahim Sağıroğlu belediye başkanı olarak göreve başladığı bugüne kadar kendisi, ailesi, kardeşleri ve çocuklarının sahip olduğu resmi ya da gayri resmi şirket varlıklarında olağanüstü büyük bir artışa rastlanmaktadır. Kamuoyunda yaygın olarak malum ve meşhur olduğu üzere Yomra ilçesinin birçok imar ve inşaat konusunda, devletin resmi kayıtları ile sabit ve her gün yenileri eklenen yolsuzluklar büyük bir yasa tanımazlık ve vurdumduymazlık içerisinde yapılmaktadır. Belediye hizmeti olarak sunulan yol yapımlarındaki malzeme alımlarından akaryakıt alımına, plansız yapılaşmadan kaçak yapılaşmaya, hafriyat döküm mevzuatının yok sayılmasından imar planlarının uygulanmasına kadar sayılamayacak hukuksuzluk ve usulsüzlük devletin resmi kayıtları ile sabit ve kamuoyunun malumu haline gelmiştir."



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SORUŞTURMA İZNİ İSTEMİ



İlçede birçok yapılaşmanın hızla yükseldiğine dikkat çekilen suç duyurusunda, ilçede yüzlerce konuttan oluşan binaların imar planı olmaksızın inşa edilmeye devam ettiği ifade edildi.



Belediye Başkanı Sağıroğlu'nun yargılanabilmesi için İçişleri Bakanlığından soruşturma izni verilmesi yönünde izin prosedürüne başvurulması gerekmemekte olduğunu anlatılan suç duyurusunda, şu ifadeler yer aldı:



"Özetle; Yomra Belediye Başkanı, 3 bin 628 sayılı 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun' hükmünü ihlal ederek, açıkça suç işlemiştir. Bilindiği üzere 3 bin 628 sayılı yasaya muhalefet sebebiyle oluşan suçlarda, soruşturmanın başlatılabilmesi için izin sistemi öngörülmemiştir. Yani, Sayın savcılık makamınızca, iş bu suç duyurumuza konu suça konu eylemler sebebiyle belediye başkanının yargılanması için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni verilmesi yönünde izin prosedürüne başvurulması gerekmemektedir. Re'sen soruşturma başlatılabilecektir."



CEZALANDIRILMASI İSTENDİ



Suç duyurusunda kamuoyunda, Yomra Belediye Başkanı Sağıroğlu'nun yaşama standardı ile harcamaları arasında uyarlılık olmadığı yönünde, son derece önemli söylentilerin yer aldığı ifade edilirken, şöyle devam edildi:



"3 bin 628 sayılı yasa gereği kamu çalışanları edindikleri mal varlıklarının haklı ve yasal olduğunu kanıtlamakla yükümlüdürler. Bu itibarla şüphelinin, gerek harcamaları yaşama standardı ve gerekse edindiği mal varlığının yasa gereğince soruşturma konusu yapılması gerektiği açıktır. Nitekim şüpheli belediye başkanının sadece belediye başkanlığından olabilecek resmi gelirle doğru orantılı olmayan mal varlığına sahip olduğu, ayrıca ailesi ve yakınlarının da aynı şekilde mal varlığına sahip olduğu dikkat çekmektedir. Açıklanan nedenlerle; şüphelinin bu eylemi başlı başına suç teşkil etmekte olup adı geçen aleyhinde savcılığınızın nezdinde suç duyurusunda bulunma zarureti hasıl olmuştur. Şüpheli ve tüm ilgililer hakkında müsnet suçtan ve re'sen gözetilen suçlar için gerekli soruşturma yapılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim."



'SIRA ARKADAŞIM NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞ'



Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da suç duyurusu ve hakkındaki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi. CHP'li Pekşen'in okulda sıra arkadaşı olduğunu belirten Başkan Sağıroğlu hakkındaki suçlamalara ilişkin şöyle dedi:



"Sıra arkadaşım ne yapacağını şaşırmış. Hayırlı uğurlu olsun. Gözümüz aydın. Nihayet sözünü tuttu ve suç duyurusunda bulundu. Kendisine yaklaşık olarak 3 yıldır sürdürdüğü karalama eylemini adli yargıya taşıdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkes rahat etti. Adalet mülkün temelidir. 'Bizim abdestimizden şüphemiz yok' dedik. Verilecek hesabımız varsa, çıkar veririz. Çekilecek cezamızı da çekeriz. Yenilgilerinin hesabını karalama kampanyalarınla görmek istiyorsun ya bunu başaramayacaksın. Yine yenileceksin. Yine galip gelemeyeceksin. Milletimin defalarca sandıkta vurduğu tokatı bu kez de yargıdan yiyeceksin. Günün Atasözü: Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır."



- Trabzon