23.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:26

CHP'li Öztrak: Kurultayımız baharı yaz edecek

CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 37'nci kurultaylarında partinin iktidar kadrolarının seçileceğini belirterek,"Geçtiğimiz yıl Mart'ın sonu bahar dedik ve oldu. Şimdi de 37'nci kurultayımız baharı yaz edecek, CHP'ye iktidarın önünü açacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ il kongresine katıldı. CHP'nin 37'nci kurultayına coşku ile yürüdüğünü, kurultayın iktidar kadrolarının seçileceği için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Öztrak, "Geçtiğimiz yıl Mart'ın sonu bahar dedik ve oldu. Şimdi de 37'nci kurultayımız baharı yaz edecek, CHP'ye iktidarın önünü açacaktır. Geçen yıl hem 31 Mart seçimlerinde hem de hukuksuz bir şekilde tekrar ettirilen 23 Haziran İstanbul seçimlerinden Millet İttifakı olarak büyü zaferler kazandık. Milletin dertlerine derman olacak sinesinde huzur bulacak adres CHP'dir. Hepimiz iktidar olma ciddiyet ve sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Bıçak milletimizin kemiğini deliyor. Bir yanda yaşanan ekonomik buhran diğer yanda Suriye'de büyüyen ateş çemberi milletimizi bunalttıkça bunaltıyor" dedi.

Türkiye'de ekilip biçilmeyen arazilerin yüz ölçümünün iki Trakya büyüklüğünde olduğunu söyleyen Öztrak, şunları söyledi:

"Geçen yıl soya ithalatı için 988 milyon dolar ödedik Brezilya, Ukrayna çiftçisini sevindirdik. Mısır ithalatı için 703 milyon dolar ödedik, Romanya, Rusya çiftçisini sevindirdik. Bir de samanı ithal edip ondan sonrada bilgiçlik taslıyorlar. Çiftçime primini düzgün ver, mazot, gübre desteğini düzgün yap bu memleketin toprakları, çiftçisi bu milleti rahat rahat doyurur."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP'nin kongrelerinde artık herkesin gelecekte iktidar olmanın ışığını gördüklerini söyledi. CHP kurultayının ana temasının iktidar olmak olduğunu söyleyen Kuşoğlu, "Ülkenin 18 yıllık iktidardan kurtulmasını hep birlikte başaracağız. Bu iktidar döneminde maalesef Türkiye'nin hemen hemen hiçbir sorunu çözülmemiştir. Şu sorun çözülmüştür diyeceğimizi bir sorun yok. İktidarın siyaseti çözüm olmaktan çıkmıştır. Türkiye'nin bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Bunların hepsini çözecek olan CHP'dir. CHP'liler sizden başka umut yok. Halk bu dönemde özellikle bizden iktidar bekliyor. Bu sorunların çözümünü bekliyor. Biz de bu sorunların çözümlerini bilenleriz" dedi.

Kaynak: DHA

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