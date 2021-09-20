CHP'li Öztrak: Fethiye belediye başkanımızı disipline sevk ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, telefonda bir vatandaşa küfrettiği ileri sürülen CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın durumuyla ilgili, "Fethiye belediye başkanımızı bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızda disipline sevk ettik" dedi.

CHP'li Öztrak, partisinin MYK toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bugün öğle saatlerinde üzücü bir haber aldıklarını belirterek, "Önceki dönem milletvekilimiz, partimizde yöneticilik yapmış arkadaşımız Şahin Mengü'yü yitirdik. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz" dedi.

"Sayın Genel Başkanımız, hatırlayacaksınız; sözde açılım süresinin en başında söylediklerini bu mülakatta da tekrar etmiştir. Bize göre çözümün adresi TBMM'dir. Teröristlerle pazarlığa oturarak bu sorunu çözemezsiniz. Gayrimeşru unsurlarla bu sorunu çözemezsiniz. TBMM'deki meşru siyasi partiler bu soruna çözüm bulacaklardır. HDP de bu partilerden biridir. Geçmişte gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir. Erdoğan yönetimi çözümü Meclis'te değil, İmralı ve Kandil ile müzakerede aramıştır. Bunun sonuçları milletimiz için ağır olmuştur. Beceriksizliğin ve öngörüsüzlüğün bedeli gerçekten ağırdır. Tekrarlıyoruz; bu sorun çözülecekse, milli iradenin tecelligahı olan TBMM'deki meşru partiler eliyle çözülecektir."