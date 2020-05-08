CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı
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CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı
08.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a "hakaret" ve "iftira" ettikleri iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

"HAKARET" VE "İFTİRA" SUÇLARINDAN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun vekillerinin 06.05.2020 havale tarihli şikayet dilekçeleri kapsamında, Cumhuriyet Gazetesinin 14 Nisan 2020 tarihli nüshasında yayımlanan 'Boğaz'da kaçak var' başlıklı haberi müteakip 27. Dönem Milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları nedeniyle adı geçen milletvekilleri hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturmaya başlanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.

CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA

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