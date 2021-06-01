CHP'li Özgür Özel, Bakan Varank'ı aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum
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CHP'li Özgür Özel, Bakan Varank'ı aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum

CHP'li Özgür Özel, Bakan Varank'ı aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı arayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya hazırım" teklifinde bulundu. Bakan Varank, CHP'li Özel'in bu teklifine "Yaklaşımınız son derece olumlu ve yapıcıdır" karşılığını verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasındaki sürpriz telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

Görüşmede CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı telefonla arayarak yerli aşı çalışmalarında gönüllü olacağını ve gönüllü arama afişlerinin CHP binalarında asılması için girişimde bulunacağını aktardı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım;

CHP'li Özgür Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı telefonla aradı.

Şunları söyledi:

- Sayın Bakan!

- Siyasi rekabet bir yana Türkiye'nin aşı üretmesi bir yana.

- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.

- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.

- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.

- Yerli aşı çıktıktan sonra bu aşıyı tercih edeceğim. Ailemin ve sevdiklerimin de yerli aşı yaptırmalarını isteyeceğim.

- Şimdiden söz veriyorum.

Bakan Varank da...

Özgür Özel'e...

Şunları söyledi:

- Sayın Özel...

- İfadelerinize teşekkürler.

- Destek teklifinize de.

- Yaklaşımınız son derece olumlu ve yapıcıdır.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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