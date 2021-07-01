CHP'li Nazlıaka: İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için adım atacağız
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CHP'li Nazlıaka: İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için adım atacağız

CHP'li Nazlıaka: İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için adım atacağız
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İktidara geldiğimizde ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için gerekli adımları atacağız ve sözleşmeyi uygulamaya koyduğumuzda bütün yükümlülüklerini yerine getireceğiz.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İktidara geldiğimizde ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için gerekli adımları atacağız ve sözleşmeyi uygulamaya koyduğumuzda bütün yükümlülüklerini yerine getireceğiz. Türkiye'yi yeniden hukuk devletine dönüştüreceğiz" dedi.

CHP'li Nazlıaka, genel merkezde Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, 1 Temmuz'un İstanbul Sözleşmesi'nin resmi olarak feshedildiği tarih olduğunu hatırlatarak, "Sözleşmenin tek taraflı feshedildiğinin duyurulduğu hukuksuz kararın üzerinden tam 103 gün geçti. 103 günde basına en az 83 kadın cinayeti yansıdı. 30 yaşındaki İlknur Çavuş, evli olduğu Erdal Çavuş tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Sadriye Şen, evli olduğu Recep Şen tarafından ruhsatsız silah tarafından vurularak öldürüldü. Nermin U. 4 yıl önce boşandığı Mahir A.'ya yönelik 'Beni öldürecek' diye koruma kararı istediği karakoldan dönerken sokakta bu erkek tarafından katledildi. Emine Karakşa, Halime Uyar, Arzu Rahman Güney, Şebnem Köger, Haver Başkaya, Fatma Öz, Sibel Kaman ve daha nice kız kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu en yakınlarındaki erkekler, eşleri, eski eşleri; bazıları ise hiç tanımadıkları erkekler tarafından katledildiler. Yüzlerce kadın şiddete uğradı. Bu 103 günde yaşadığımız karanlık tablonun sebebi bellidir. Sorumlusu bellidir" diye konuştu. 

'TÜRKİYE'Yİ YENİDEN HUKUK DEVLETİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'CHP'li Nazlıaka, kadın cinayetlerinin politik olduğunu savunarak, "Çocuğa yönelik istismar politiktir. Kadına yönelik şiddete bedel biçenler, şiddeti bitirmek istemiyorlar. Tacizcileri, tecavüzcüleri cezasızlıkla ödüllendirenler, yaşam hakkımıza sahip çıkmıyorlar. Her fırsatta erken evliliğe göz kırpanlar çocuk yaşta evliliği yasaklamak istemiyorlar ancak biz kadınlara tacizi, tecavüzü, ölümleri reva görmelerine izin vermeyeceğiz. Kadınların canı ile oynayan bu kararın hesabını ilk seçimde sandıkta soracağız. İktidara geldiğimizde ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için gerekli adımları atacağız ve sözleşmeyi uygulamaya koyduğumuzda bütün yükümlülüklerini yerine getireceğiz. Türkiye'yi yeniden hukuk devletine dönüştüreceğiz. Halkın partisi olarak halkla birlikte bu vahşeti sona erdireceğiz" dedi.

CHP'li Nazlıaka: İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için adım atacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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