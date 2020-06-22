CHP'li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Meclis Üyesi Muharrem Tüfekçioğlu, geçtiğimiz gün belediye meclisinde yaşanan olaylar sonrası AK Partili belediye meclis üyesine sahip çıkarak, "İnsanlar arasında ayrımcılık yapan söylemi ve bunun siyasete alet edilmesini kınıyorum" dedi.

CHP'li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı
22.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:11

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Meclis Üyesi Muharrem Tüfekçioğlu, geçtiğimiz gün belediye meclisinde yaşanan olaylar sonrası AK Partili belediye meclis üyesine sahip çıkarak, "İnsanlar arasında ayrımcılık yapan söylemi ve bunun siyasete alet edilmesini kınıyorum" dedi.

Tüfekçioğlu, geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Meclisinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında yaşanan olayların ardından Gürses'in, Kaya'ya, "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" sözleri tepki gösterdi. Tüfekçioğlu, "Yaklaşık 40 yıldır Bilecik'te yaşayan, 16 yıldır Bilecik Karadenizliler Dernek Başkanlığı yapmış, Karadenizliler Derneği Kurucu ve Onursal Dernek Başkanı ve Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi olarak hizmet etmeye çalıştığım Bilecik şehrimize, yakın zamanda yapılan meclis toplantısında hoş olmayan bir diyalog olmuştur. İnsanlar arasında ayrımcılık yapan söylemi ve bunun siyasete alet edilmesini kınıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Haber
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Son Dakika: Sel nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Son Dakika: Sel nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Murat Boz Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: CHP'li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:44:09. #1.15#
title