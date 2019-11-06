CHP'li Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu kitabına tepki gösterdi: Kimse saygısızlık edemez

06.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:16

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, "Kahramanın Yolculuğu" adlı bir kitap kaleme aldı. Ekrem İmamoğlu'nun seçimdeki zaferinin anlatıldığı kitaba, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sinirlendi. Kaftancıoğlu, "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışıyor. Kimse CHP'nin emeğine saygısızlık edemez." şeklinde tepki gösterdi.

"HİÇ KİMSE CHP'NİN EMEĞİNE SAYGISIZLIK EDEMEYECEKTİR"

Kaftancıoğlu, "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitabın yazarı olan Özkan için "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir" ifadesini kullandı.

KİTAPTAKİ 'KAHRAMAN' İFADESİ

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun eleştirdiği kitabın tanıtım bülteninde İmamoğlu'na yönelik övgü ifadeleri yer alırken, şöyle deniliyor:

Onca güzelliğinin yanı sıra sayısız efsaneye de ev sahipliği yapmış olan İstanbul, 2019 yerel seçimleri sırasında yeni bir efsanenin doğuşuna tanıklık etti: Ekrem İmamoğlu. Kahramanımız, İstanbul'u 25, Türkiye'yi 17 yıldır yönetmekte olan, tüm devlet kurumları ve medya üzerinde ağır ve aşırı bir hakimiyete sahip iktidarı ve onun bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış adayını üst üste iki kere yendi. Bu, yeni nesil siyaset anlayışının bir zaferiydi. Kahramanın Yolculuğu'nda, İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceğini etkileyecek ölçekte sonuçlar yaratacağı şimdiden görülen o olağanüstü altı ay, sürecin her aşamasını kahramanla birlikte yaşayan, İmamoğlu Kampanyası'nın direktörü Necati Özkan tarafından anlatılıyor.