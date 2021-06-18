CHP'li Hamzaçebi'den Başkan Atabay'a destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Hamzaçebi'den Başkan Atabay'a destek

CHP'li Hamzaçebi'den Başkan Atabay'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaşamış olduğu beyzbol sopalı saldırıdan dolayı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Didim'e geldi.

Yaşamış olduğu beyzbol sopalı saldırıdan dolayı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Didim'e geldi.

İlk olarak Başkan Atabay'ı makamında ziyaret eden Akif Hamzaçebi'ye CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve partililer eşlik etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a yapılan saldırıyı kınayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "Belediye Başkanımız A.Deniz Atabay Didim'e ranta geçit vermediği için saldırılara uğramıştır. Didim'de ikiz kuleler olarak bilinen kaçak yapılarından sahipleri tarafından defalarca saldırılara uğrayan Başkanımız kesinlikle Didim'de ranta geçit vermeyecektir. Başkanımız yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'ye teşekkür eden Başkan Atabay, "Rant çetelerine karşı verdiğimiz mücadelede yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen kıymetli vekilimize teşekkür ediyorum. Partimizden ve halkımızdan aldığımız güçle Didim'de ranta geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Atabay'a ziyareti sonrasında Hamzaçebi, CHP İlçe Merkezi'ne ziyarette bulundu. Parti yöneticileri ve örgüt üyeleri ile bir araya geldiler.

Didim'deki ziyaretlerine devam eden M. Akif Hamzaçebi, Didim Kaymakamı Halil Avşar'a nezaket ziyaretinde bulundu. - AYDIN

CHP'li Hamzaçebi'den Başkan Atabay'a destek
CHP'li Hamzaçebi'den Başkan Atabay'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ'
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ"
Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj davasında karar! Sanıklar tahliye edildi
Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj davasında karar! Sanıklar tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Seda Sayan Şeyma Subaşı Merve Dizdar
Spor Gareth Bale Burak Yılmaz Roland Garros Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Hamzaçebi'den Başkan Atabay'a destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:05:24. #1.15#

title