CHP'li Gürer, çiftçilere ücretsiz gübre dağıtımı önerdi - Haberler
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CHP'li Gürer, çiftçilere ücretsiz gübre dağıtımı önerdi

AA, Adem Balta - Politika
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CHP'li Gürer, çiftçilere ücretsiz gübre dağıtımı önerdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda verimi artırmak için gerekirse çiftçilere ücretsiz gübre dağıtımı yapılması gerektiğini söyledi.

NİĞDE (AA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda verimi artırmak için gerekirse çiftçilere ücretsiz gübre dağıtımı yapılması gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe dikkati çekerek, Türkiye'nin her iki ülkeden de tarım ürünleri aldığını, savaş çıkması halinde sıkıntılar yaşanabileceğini belirtti.

Gübre fiyatlarının çok yüksek olduğunu, bu nedenle çiftçilerin tarlalarına gübre veremediğini dile getiren Gürer, "Verimi artırmanın yolu gerekirse çiftçilere ücretsiz gübre dağıtımı yapılmasıdır. Çiftçilerin kullandığı tarım ilaçlarında da yüzde 250 civarında bir artış oldu. Bu konuda da çiftçiye destek verilmelidir. Mazotta yüzde 120'yi aşan bir artış var. Tarla kiraları arttı. 'Sorun yok' demekle sorun ortadan kalkmıyor. Üretime yönelik acil müdahale gerekiyor." diye konuştu.

CHP'li Gürer, çiftçilere ücretsiz gübre dağıtımı önerdi

AA / Adem Balta - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Politika, Haberler

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