CHP'li Grup Sözcüsü'nden İznik'teki Ayasofya Camisi için ilginç teklif CHP'li Grup Sözcüsü'nden İznik'teki Ayasofya Camisi için ilginç teklif CHP Grup Sözcüsü, 9 yıl önce camiye dönüştürülen İznik'teki Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesini istedi Tüm dünya Ayasofya Camisi'nin cami olarak ibadete açılmasını konuşurken, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP...

CHP'li Grup Sözcüsü'nden İznik'teki Ayasofya Camisi için ilginç teklif

CHP Grup Sözcüsü, 9 yıl önce camiye dönüştürülen İznik'teki Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesini istedi

BURSA - Tüm dünya Ayasofya Camisi'nin cami olarak ibadete açılmasını konuşurken, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, İstanbul Ayasofya Cami'nin ibadete açıldığı gibi, 9 yıl önce camiye dönüştürülen İznik Ayasofya Cami'nin de müzeye çevrilmesini ve turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, "İznik konsülünün toplandığı çok değerli bir mekan olan İznik Ayasofya Cami ibadetten çok İznik turizmine hizmet etmelidir. Turizme kazandırmak için ibadetler başka camilerde yerine getirilirken, müze olarak buranın tekrar kullanıma açılması gerekiyor. Rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfına tapusu çıkarılan Ayasofya açılıyorsa, İznik Ayasofya küçük bir yer. İznik turizmini canlandırmak için tekrar müze olmalı" dedi.

Söz alan MHP Grup Sözcüsü Mustafa Engin Kargılı ise, "Ayasofya Cami, egemenlik sınırlarımızın içindedir. Nerede ibadet edeceğimiz, nereyi cami göreceğimiz, nereyi açıp kapatacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bileceği bir meseledir. Hariçten gazel okuyanların şikayet ve sızlanmaları anlamsız, temelsiz ve dayanaksızdır. Ayasofya Cami İstanbul fethinin simgesi, atalarımızın bizlere emanetidir. 567 yıl önce İstanbul'u fetih eden yükseliş ruhu ile 98 yıl önce yurdumuzu işgalden kurtaran diriliş ruhu birdir. Fatih Sultan Mehmet Han'da bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizi kutsal değerlerimizdir" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar ibadete açılması, ilk cuma namazı ile taçlanmış olacak. Bu olumlu gelişme hem Türkiye hem de İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

İznik Ayasofya Cami ise, Bursa'nın işgalinin ardından harabeye dönmüş ve 90 yıl ibadete kapalı tutulmuştu. 6 Kasım 2011 tarihinde ise kurban bayramı namazı ile tekrar ibadete açılmıştı.

Kaynak: İHA