CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti
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CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti

CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti
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Cumhuriyet Halk Partisi Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, sosyal medyada CHP'li bir genç tarafından kendisine yönelik yapılan paylaşım nedeniyle şaşkınlığa uğradı. CHP gençlik kolları yöneticisi olduğu belirtilen bir genç, sosyal medya hesabından İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakarette bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kocaeli İl Örgütü'nde ilginç bir restleşme yaşandı. CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Yöneticisi olduğu öğrenilen Avukat Ozan Uğur Savaş, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman'a bilinmeyen bir nedenle sinirlenerek el hareketi yaptı. Savaş, daha sonra el hareketi yaptığı karayı Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımının üzerine bir de not düşen genç, "Noldu lan Anıl? Erkekliğin kuruş ediyorsa, insanlar yazmasın bana. Sen yaz. Errrkek" ifadelerini kullandı.

"HAREKET NEDENİYLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Paylaşımına tepki yapan genç, daha sonra bir paylaşım daha yaparak partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı:

"Dün gece sosyal medyadaki anlamsız paylaşımından dolayı çok üzgünüm. Bir yanlış anlamadan kaynaklanan durumdan ötürü Av. Anıl Acurman'la ilgili yaptığım paylaşım nedeniyle Acurman ailesinden özür diliyorum. Bu durum kendi kişisel sorunlarımdan kaynaklanmış olup partimiz ile hiçbir ilgili yoktur. Bu üzücü olayın partimize zarar vermemesi için CHP Gençlik Kollarındaki görevimden istifa ediyorum"

CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti
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