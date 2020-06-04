CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü
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CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Enis Berberoğlu ile Halkların Demokratik Partisi'nden Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğini düşürdüView on euronews.

04.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:42

TBMM Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Enis Berberoğlu ile Halkların Demokratik Partisi'nden Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğini düşürdüView on euronews

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü
Kaynak: Euronews.com

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