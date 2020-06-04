CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü TBMM Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Enis Berberoğlu ile Halkların Demokratik Partisi'nden Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğini düşürdüView on euronews.

TBMM Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Enis Berberoğlu ile Halkların Demokratik Partisi'nden Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğini düşürdüView on euronews Kaynak: Euronews.com