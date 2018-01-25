CHP'li Bingöl'den Kurultay Çalışmalarıyla İlgili Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Olağan kurultayda tüzüğümüz çarşaf listeyi öngörüyor. Ancak ilçe ve il kongrelerinde olduğu gibi kurultayda da kurultay delegelerinin kararı farklı olursa bu karar geçerli olur. Bizim böyle bir talebimiz yok. Ama irade tamamen kurultay delegelerinin iradesi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, kongreler süreci ve 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek 36. Olağan Kurultay çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurultay delegelerinin toplam sayısının bin 266 olduğunu söyleyen Bingöl, "Bu sayının bin 90'nı seçilerek gelen ilk kongrelerinde seçilen kurultay delegelerimiz. Bu kurultay delegelerinin içinde de bir takım özellikler var. 248 kadın arkadaşımız kurultay delegesi" diye konuştu.

Kurultay temalarının "adalet ve cesaret" olduğunu hatırlatan Bingöl, bunun kamuoyunda ciddi kabul gördüğünü ve olumlu dönüşlerin olduğunu ifade etti. Kurultayların divan başkanlarının çok önemli olduğunu kaydeden Bingöl, "Bizim isteğimiz önceki genel başkanlarımızdan Hikmet Çetin'in bu kurultayda divan başkanlığı yapmasıydı. Ama tüzüğümüzde kurultay divan başkanlıklarının kurultay delegesi olma zorunluluğu bulunması nedeniyle Hikmet Çetin'le bu divan başkanlığını gerçekleştiremedik. 36. Olağan Kurultayımızın divan başkanlığına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'i önereceğiz. Kurultayımız kabul ederse Büyükerşen kurultayımızın divan başkanlığını yürütecek" açıklamasında bulundu.

"Olağan kurultayda tüzüğümüz çarşaf listeyi öngörüyor"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bingöl, kurultayda çarşaf liste mi blok liste mi olacağının sorulması üzerine, "Olağan kurultayda tüzüğümüz çarşaf listeyi öngörüyor. Genel başkanımızın, genel merkezimizin bu konuda tüzüğe bağlı kalma gibi sorumlulukları var. Ancak ilçe ve il kongrelerinde olduğu gibi kurultayda da kurultay delegelerinin kararı farklı olursa bu karar geçerli olur. Bizim böyle bir talebimiz yok. Ama irade tamamen kurultay delegelerinin iradesi" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin 'man kafa' eleştirilerine ilişkin soruya Bingöl, "Partiyi ve partili arkadaşları kamuoyunda tartışmayı doğru bulmuyoruz. Sayın İnce deneyimli bir arkadaşımız, aday olması en doğal hakkı. Daha dikkatli dil kullanmakta fayda var" yanıtını verdi.

Reyhanlı'ya atılan rokete ilişkin soru üzerine Bingöl, farklı söylemlerin olabileceğini ancak devletin resmi yetkililerinin vereceği bilgilerin kendileri için esas olduğunu bildirdi.

"Hiç kimseyi düşüncelerinden dolayı farklı bir anlayış ile değerlendirmemek, saygı göstermek lazım"

Bazı akademisyen ve sanatçıların Afrin operasyonunun durdurulması için imza toplamalarının hatırlatılması üzerine Bingöl, şunları kaydetti:

"Akademisyen ve sanatçılar ilk kez böyle bir girişimde bulunmuyorlar. Toplumun en dinamik kesimleri akademisyenlerdir, yazarlardır, sanatçılardır. Çok doğal karşılamak lazım, onların kendi takdirleri. Hiç kimseyi düşüncelerinden dolayı farklı bir anlayış ile değerlendirmemek, saygı göstermek lazım." - ANKARA