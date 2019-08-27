27.08.2019 17:12

CHP'li belediyenin işine son verdiği işçi 1 hafta sonunda Ankara'ya ulaştı

" Beklentimiz bundan sonra bir işçi kıyımı olmamasıdır"

"CHP içindeki halk kelimesinin artık çıkarılmış"

ANKARA - Menemen Belediyesi'nde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Serdar Aksoy'un seçimi kazanması ardından 284 işçinin işine son verildi.

İşten çıkarılanlar arasında yer alan evli ve 4 çocuk babası Bayram Akbaş (49), kendisi ve işsiz kalan diğer arkadaşları adına hak arama mücadelesi başlattı.

Akbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek ve derdini anlatmak amacıyla 20 Ağustos Salı günü Menemen'den bisikletiyle yola çıktı. Menemen-Ankara arasında yaklaşık 610 kilometrelik yolu bisikletiyle kat eden Akbaş, 1 hafta sonunda Ankara'ya ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünün tutması gerektiğini belirten Bayram Akbaş,"İlk göreve geldiği hafta 284 arkadaşımızın işine son verdi. Yasal düzenleme yapacağını iddaa etti, ama yapmadı.

Bu yolculuk siyasi bir yürüyüş değil, hak arama yürüşüdür. Bu sabah CHP Genel Merkezi'nin önüne gittim bir muhatap bir kişi bulamadım. 10 gündür randevu talebimiz var ama geri dönüş yapan yok. Mağdur edildik. Yola çıkış sebebim Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü hatırlatmak, 'hiçbir işçi işten çıkarılmayacak' diye. Sözünün tutmasını bekliyorum. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kendisine hatırlatıyorum. Umarım arkadaşlarımın sözü tutarım.

Son olarak Anıtkabir'i ziyarete geldim. Atam'a şikayette bulunacağım CHP içindeki halk kelimesinin artık çıkarılmış ve kendi amaçları için kullanıldığını ifade edeceğim. Beklentimiz bundan sonra bir işçi kıyımı olmamasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA