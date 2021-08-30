CHP'li başkanın Erdoğan'ın mesajına sırtını dönmesi Meral Akşener'i kızdırdı: Yakışmadı

Kadıköy'de kaymakamlık tarafından düzenlenen 30 Ağustos törenine katılan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını döndü. Bu protestonun ardından sosyal medyadan paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı. Siyasetçi, tepki de olsa devlet bilinciyle hareket etmelidir" dedi.