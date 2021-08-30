CHP'li başkanın Erdoğan'ın mesajına sırtını dönmesi Meral Akşener'i kızdırdı: Yakışmadı
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CHP'li başkanın Erdoğan'ın mesajına sırtını dönmesi Meral Akşener'i kızdırdı: Yakışmadı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

Kadıköy'de kaymakamlık tarafından düzenlenen 30 Ağustos törenine katılan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını döndü. Bu protestonun ardından sosyal medyadan paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı. Siyasetçi, tepki de olsa devlet bilinciyle hareket etmelidir" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümünde Kadıköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin tören alanına sırtını döndü.

"ORTAK BAYRAMDA BU TEPKİ YAKIŞMADI"

Söz konusu protestoyu Twitter hesabından paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz bu da değiliz. Birkaç gün önce bir vatandaşın muhalefet liderine verdiği tepkiyi ayıplamıştık. Şimdi, milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı" dedi.

"SİYASETÇİ DEVLET BİLİNCİYLE HAREKET ETMELİ"

Akşener, "Siyasetçi, tepki de olsa devlet bilinciyle hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP'li başkanın Erdoğan mesajına sırtını dönmesine Meral Akşener'den tepki: Yakışmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li başkan sırtını döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li başkan sırtını döndü
CHP'li başkanın Erdoğan'ın mesajına sırtını dönmesi Meral Akşener'i kızdırdı: Yakışmadı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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CHP'li başkanın Erdoğan'ın mesajına sırtını dönmesi Meral Akşener'i kızdırdı: Yakışmadı - Haberler
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