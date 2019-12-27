CHP' li Başkandan Kanal İstanbul'a rakip "Kanal Çaycuma" projesi

27.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:06

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kanal İstanbul tartışmalarının en üst düzeyde olduğu şu sıralarda Kanal Çaycuma Projesini ortaya atarak tartışmalara başka bir boyut kazandırdı.



Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı kişisel sosyal medya adresinde, "Bizim de bir kanalımız olsun" başlığıyla "Kanal Çaycuma" projesini açıkladı. Kantarcı, Çaycuma köprüsünden Filyos'a kadar olan 20 kilometrelik nehir yatağının derinleştirilerek, belli büyüklükteki gemilerin Çaycuma'ya ulaşmasını sağlayacak kanalın yaklaşık maliyetinin tahmini olarak 200 milyon dolar olacağını bildirdi. Paylaşıma göre, Filyos Irmağı kanal açıklığı ortalama 225 metre olacak şekilde sedde içine alınıp, tabanı 7 ile 20 metre arasında değişen ölçülerde derinleştirilecek. 5 milyon metrekare olarak hesap edilen kazı alanından yaklaşık 65 milyon metreküp çıkacağı tahmin edilen hafriyatın inşaat malzemesi olarak kullanılabilmesi de mümkün olacak. Proje tamamlandığında Karadeniz'deki belli tonajlardaki gemiler, ırmak üzerinden Çaycuma'ya kadar gelebilecek.



Başkan Kantarcı'nın paylaşımı şöyle; Bizim de bir Kanalımız olsun diyoruz.



İşte Kanal Çaycuma: Uzunluğu 20 km, alanı 5 Milyon metrekare, genişliği 225 metre ortalama, derinlik 20,00-7,00 metre, toplam kazı 65 milyon metreküp, tahmini maliyeti 200 Milyon $. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA