CHP'li Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu
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CHP'li Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu

CHP'li Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler, TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. AK Parti ile CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da partilerin grup önerilerinin ardından, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kendisine ait olan Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz aldı.

BAŞARIR'IN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Başarır, konuşmasında "Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başkomutanı olabilseydi, karşısında kendini bilmez bir meczup, ahlaksız ve tarihini bilmez bir adam, 'Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettin' diye bir tepki verirdi. Bu yüzden kendisi o sıfatı da taşıyamıyor" dedi. Başarır'ın bu sözlerine AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi.

"SEN ALÇAKSIN"

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, CHP'li Başarır'ın sözlerine, "Sen Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret etmiş bir alçaksın" karşılığını verdi.

VEKİLLER BİRBİRLERİNİN ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Bu sözler üzerine Başarır da, "Alçak sizsiniz" dedi. Daha sonra AK Parti ile CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Araya giren milletvekilleri olası bir kavganın çıkmasına engel olurken, tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Bilgiç birleşime ara verdi. Verilen aranın ardından, Genel Kurul'da, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören" kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

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CHP'li Başarır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu - Haberler
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