CHP'li Bakan'dan 'Taşınmaz' Çağrısı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kapatılan İzmir İl Özel İdare'nin taşınmazlarına yönelik partisinin İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Belediyelere devredilmesi gereken taşınmazları soran Bakan, eski Sümerbank arazisi ile Urla'daki eski Yaşar Neng Lisesi binasının bulunduğu alanın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisini istedi.

CHP İzmir Milletvekili Bakan, aralarında iş merkezleri, yarış pisti, kültür merkezleri ve iş kamyonlarının bulunduğu, değeri 4,5 milyon olan İzmir İl Özel İdaresi'ne ait 1709 taşınmazla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan, farklı kurumlara verilen taşınmazların ne olacağını sordu. Büyükşehir belediyesiyle ilçe belediyelerine devredilmesi gerektiğini savunduğu taşınmazların çeşitli bakanlıklara devredildiğini kaydeden CHP'li Bakan, Özel İdare mallarından eski Sümerbank basma tesislerinin halinin içler acısı olduğunu söyledi. Bakan, "13 dönüm arazi içerisinde, kent için olağanüstü önemli bir yer. Büyükşehir Belediyesi'nin kamu yararına çok amaçlı olarak kullanabileceği bir yer. Ne halde burası? Bu alan 2014 yılında sanırım eğitim tesisi alanı olsun diye Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Tesislerin hali şimdi içler acısı. Bir mezbelelik. Kentin merkezinde, kentin kullanması gereken yer kaçak kesim yerine dönüşmüş. Balici, uyuşturucu kullanan insanların mekanı haline dönüşmüş. İçerisinde başıboş köpekler var, içeri giremiyorsunuz" diye konuştu.

'SATMAK İÇİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI'

Kente önemli katkı sağlayabilecek eski Yaşar Neng Lisesi'nin olduğu alanın da mezbeleye dönüştüğünü ileri süren CHP'li Bakan, "Burayı satmak için imar durumunu değiştirip, turizm ticaret alanı yapıyorlar. Bu alanlar devletin alanıdır. Alırsınız Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verirsiniz" dedi.

Eski Sümerbank basma tesislerinin olduğu alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Medeniyetler Müzesi' yaptırılmasının planlandığını hatırlatan CHP'li Bakan, İzmir'de belediyelere devredilmesi gereken alanların akıbetinin aynı olduğunu söyledi. Bakan, İzmir'in malının, İzmir'de kalmasını istediklerini belirtti.

'ÇEŞME'Yİ SUSUZLUK SORUNU BEKLİYOR'

İZSU'ya devredilmesi gereken Çeşme Alaçatı Barajı'nın, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) devredildiğini kaydeden CHP'li Bakan, Çeşme'yi susuzluk sorununun beklediğini ileri sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce kentin sorunlarına ilişkin hazırlanan 14 maddelik dosyayla ilgili de konuşan Bakan, "Büyükşehir Belediyesi'nin ilettiği ve çözüm bekleyen 14 sorunu Meclis'te sorduk ve bunlardan yalnızca biri ile ilgili dönüş aldık. Halkapınar'dan otogara metro hattının yapılacağını, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan aracılığı ile Meclis'te öğrendik. 13 bekleyen sorun var. İzmir'in sorunları sadece CHP'nin sorunları değil. Bu kent hepimizin. Tam bir uzlaşı içerisinde kentin sorunlarını çözmek için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

- İzmir