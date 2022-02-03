CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımına tepki yağıyor: Barışamadık

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terhisine 20 gün kala şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Babasına yük olmamak için bedelliyi kabul etmeyen ve askere giden Tarcan'ın hain saldırı sonucu şehit düşmesiyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun paylaşımı tepki çekti.

"BARIŞAMADIK"

CHP'li Erdoğdu sosyal medya hesabı üzerinden Tarık Tarcan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Yüreğim sızlıyor… Barışamadık… Yaşatamadık" yazdı. Erdoğdu'nun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda tepki yorumu geldi. Kullanıcılar, "Kiminle barışacaksın, PKK ile mi?" diye sordu.

SÖZLERİYLE İLGİLİ KENDİNİ SAVUNDU

Erdoğdu Oda TV'ye yaptığı açıklamada 'Barışamadık' ifadesini Kürt sorunu için kullandığını söyleyerek, "Kürt sorununun tek çözümü, TBMM çatısı altında ve ulusal birlik içerisinde demokratik bir şekilde ele alınmasıdır. Benim söylediğim budur. Vatan evlatlarının hayatını kaybetmesi canımı yakıyor" dedi.

İşte Erdoğdu'ya yönelik tepkilerden bazıları: