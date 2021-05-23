CHP'li Akın: "EPDK, meskenlerin teşviki için Yeşil Tarife'de düzenleme yapmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Yeşil Tarife (YETA) uygulamasında meskenlerin teşviki için yeni düzenleme yapması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Yeşil Tarife (YETA) uygulamasında meskenlerin teşviki için yeni düzenleme yapması gerektiğini belirtti.

Akın, yazılı açıklamasında, Ağustos 2020'de uygulanmaya başlanan Yeşil Tarife sisteminin henüz bir yıl olmadan amacı olan teşvik edici özelliğini kaybettiğini savundu.

Yeşil Tarife uygulaması ile tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanmalarının teşvik edilmesinin amaçlandığını belirten Akın, tarifenin gönüllülük esasına göre 1 Ağustos 2020 itibarıyla başladığını hatırlattı.

Bu kapsamda mesken, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma için ayrı ayrı tarifeler hazırlandığını kaydeden Akın, teşvik amacıyla başlatılan uygulamanın 8 ay içinde zamlarla özellikle meskenlerde teşvik özelliğini yitirdiğini savundu.

Akın, "Yeşil Tarife ile normal tarife arasında en yüksek fark meskenlerde oldu. Vergi ve fon olmadan çıplak elektrik fiyatı Yeşil Tarife'de meskenlerde yüzde 88 daha pahalı. Yeşil Tarife'de meskenlerin teşviki için yeni düzenleme yapılmalı." ifadesini kullandı.

Yenilenebilir enerji kullanmak isteyen tüketicilerin kendi bölgelerinde faaliyet gösteren tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin ettiğini belirten Akın, Yeşil Tarife'yle elektrik kullanmak isteyen tüketicilerin faturalarında, kullandıkları elektriğin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren bir işaret yer aldığını, tarife detaylarının EPDK tarafından düzenlendiğini kaydetti.

Bu kapsamda 1 Ağustos 2020'de uygulanmaya başlanan tarifede EPDK'nın fon ve pay hariç olmak üzere kilovatsaat başına bedeli 69,97 kuruş olarak belirlediğini ifade eden Akın, uygulama kapsamında hayata geçirilen ilk tarifede sanayi, ticarethane, mesken ve tarımsal sulama ayrımı yapılmadan tek bir bedel belirlendiğini, Yeşil Tarife kapsamında yapılan son değişikliğe göre 1 Nisan 2021 itibarıyla yeşil enerji bedelinin aboneler arasında fark gözetmeksizin 74,7372 kuruş olduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerjinin kullanımının teşvik edilmesi amacıyla başlatılan düzenlemenin henüz bir yıl olmadan özellikle meskenlerde teşvik edici özelliğini yitirdiğini öne süren Akın, şunları kaydetti:

"Yeşil Tarife ile mevcut tarife arasında en yüksek fark meskenlerde yaşanmaktadır. Buna göre meskenlerde kilovatsaat başına çıplak elektrik fiyatı mevcut tarifede 39,6717 kuruş olurken, yeşil tarifede 74,7372 kuruş olarak yüzde 88,3 oranında daha pahalı olmaktadır. Yeşil Tarife sanayi abonelerinde yüzde 35, ticarethanelerde yüzde 24, tarımsal sulamada yüzde 38 olmak üzere daha kabul edilebilir düzeydedir.

Düzenleme yenilenebilir enerji kullanımını teşvik amacını taşıyor. Fakat tarifenin bu hali özellikle meskenlerde yüzde 88 daha pahalı olması nedeniyle teşvik amacının sözde kalmasına neden oluyor. Yeşil Tarife uygulaması kapsamında EPDK'nin özellikle vatandaşımızın evlerinde kullanacağı mesken abonelerine yönelik teşvik edici bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor. Yeşil Tarifenin lüks değil, daha ulaşılabilir olması hem vatandaşımız hem de ülkemizin lehine olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen