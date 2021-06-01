CHP'li Akın: "Elektrik kullanımının artacağı yaz aylarında bu temel ihtiyaca zam yapılmamalı"
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CHP'li Akın: "Elektrik kullanımının artacağı yaz aylarında bu temel ihtiyaca zam yapılmamalı"

CHP'li Akın: 'Elektrik kullanımının artacağı yaz aylarında bu temel ihtiyaca zam yapılmamalı'
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kullanımın artacağı yaz aylarında elektriğe zam yapılmaması gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kullanımın artacağı yaz aylarında elektriğe zam yapılmaması gerektiğini bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların temel bütçesini ilgilendiren doğal gaza bu yıl altıncı kez zam yapıldığını belirtti.

Konutlarda yüzde 1 oranında yapılan zammın, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 oranında gerçekleştiğini aktaran Akın, bu durumun yılbaşından bu yana doğal gazın konutlarda yüzde 6'nın, elektrik üretim santrallerinde ise yüzde 22'nin üzerinde zamlandığı anlamına geldiğini ifade etti.

İktidarın halkı vatandaş olarak değil müşteri olarak gördüğünü öne süren Akın, "Bu nedenle doğal gaz zammından bir türlü vazgeçemiyor. Ülkemizde pek çok aile faturalarını ödemekte zorlandığını ifade ederken her ay otomatikleşen zamlar iktidarın Türkiye gerçeklerini de görmediğini gösteriyor." görüşünü savundu.

Akın, 2021 yılının ilk yarısının vatandaşların zamlar altında ezildiği bir süreç olduğunu, geliri düşen ve işsiz kalan vatandaşların faturalarını düşürmek için verilen müjdelerin sözde kaldığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğal gaza yapılan yüzde 12 oranındaki zam, içinde bulunduğumuz kuraklık dönemiyle hidroelektrik santrallerindeki kaçınılmaz düşüş yazın elektrik faturalarında yüksek oranda bir zam yapılmasını zorunlu kılıyor.

Son zamla birlikte son 6 ayda yüzde 22 zamlanan elektrik üretim santrallerinin tarifesindeki bu artış elektrik faturalarını da artıracak. Her ay zamlara başvuran iktidar hiç olmazsa elektrik kullanımının artacağı yaz aylarında bu temel ihtiyaca zam yapmamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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