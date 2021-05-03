CHP'li Ağbaba'dan nisan ayı enflasyon oranı değerlendirmesi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Ağbaba'dan nisan ayı enflasyon oranı değerlendirmesi Açıklaması

CHP'li Ağbaba'dan nisan ayı enflasyon oranı değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin son 23 ayın en yüksek enflasyon oranını gördüğünü belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin son 23 ayın en yüksek enflasyon oranını gördüğünü belirtti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, nisan ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi.

Türkiye'de son 1,5 yıldır enflasyon oranlarının çift hanelerde olduğuna işaret eden Ağbaba, son 18 aydır enflasyonun her ay arttığını kaydetti.

"Türkiye son 23 ayın en yüksek enflasyon oranını gördü." ifadesini kullanan Ağababa, bu enflasyon oranlarının TÜİK tarafından ayarlanan veriler olduğunu, pazarda, markette, manavda halkın enflasyonunun yüzde 30'lar seviyesinde görüldüğünü öne sürdü.

Ağbaba, "Ülkede halkın mutfağını her gün tehdit eden bir enflasyon canavarı ile karşı karşıyayız. Bu canavarı besletip büyüten de mevcut iktidardan başkası değildir. Enflasyon yangını her ay büyürken iktidar ise bu yangını sadece seyretmektedir." görüşünü savundu.

Dünyada 171 ülkenin Türkiye'den daha düşük enflasyon oranına sahip olduğunu aktaran Ağbaba, "Türkiye yüksek enflasyonda Avrupa'da birinci, G20 ülkeleri arasında ise Arjantin'den sonra ikinci sıradadır. Dünya'da ise 14. sırada yer alan Türkiye'ye göre, 12,31 enflasyon yüzdesi ile Gine, 10,3 ile Gana ve 5,76 ile Kenya gibi ülkeler bizden daha düşük enflasyon oranına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Fırat Aydınus Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP'li Ağbaba'dan nisan ayı enflasyon oranı değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:00:51. #1.14#

title