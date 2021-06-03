CHP'li Ağbaba'dan mayıs ayı enflasyon oranı değerlendirmesi Açıklaması
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CHP'li Ağbaba'dan mayıs ayı enflasyon oranı değerlendirmesi Açıklaması

CHP'li Ağbaba'dan mayıs ayı enflasyon oranı değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon oranını yıllık bazda yüzde 16,59 olarak açıkladığını belirterek, "Bu oran 2004'ten itibaren en yüksek ikinci mayıs ayı enflasyonudur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon oranını yıllık bazda yüzde 16,59 olarak açıkladığını belirterek, "Bu oran 2004'ten itibaren en yüksek ikinci mayıs ayı enflasyonudur." ifadesini kullandı.

Ağbaba, mayıs ayı enflasyon oranlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Mayıs ayında enflasyon yüzde 16,59 olarak açıklandı. Bu oran 2004'ten itibaren en yüksek ikinci mayıs ayı enflasyonudur." değerlendirmesinde bulunan Ağbaba, üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında ise yüzde 21,74'lük "rekor" bir fark olduğunu öne sürdü.

Ağbaba, 21,74'lük farkın ilerleyen günlerde vatandaşın üstüne "zam yağmuru" olarak yağmaya devam edeceğini iddia etti.

Enflasyonun son 19 aydır çift hanelerde olduğunu belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Sadece mayıs ayı içerisinde akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında zam geldi. Ne gariptir ki her neredeyse her ay bir doğal gaz ve petrol rezervi müjdesi verilmesine rağmen doğal gaza her ay düzenli olarak zam geliyor.

Mayıs ayı içerisinde çiftçinin çürümeye terk ettiği patates yüzde 41,57 oranında zamlanarak fiyatı en çok artan ürün olmuş durumda. Türkiye hem yüksek faiz hem yüksek enflasyon hem yüksek borç hem de yüksek işsizlik batağına saplanmış durumda. Yurttaşlarımızı bu bataklığa sürükleyen ise hiç şüphesiz Erdoğan'ın şahsım hükümetidir."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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CHP'li Ağbaba'dan mayıs ayı enflasyon oranı değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
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