CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığında Doğan Yıldızhan güven tazeledi

29.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:31

CHP, Kırşehir'de yapılan olağan genel kurulda Doğan Yıldızhan'a güven oyu verdi.



Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. CHP Kırşehir İl Genel Meclis üyesi Bayram Altuntaş'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, Doğan Yıldızhan ve Salih Ekici başkanlık için yarıştı. CHP İl Başkanı Baran Genç'in yaptığı birliktelik konuşması sonrasında kongreye geçildi. Kongrede oyların 228'sini alan Doğan Yıldızhan Merkez İlçe Başkanı seçildi. Salih Ekici ise 36 oy aldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA