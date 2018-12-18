CHP Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan Adayı Serdar Türker Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan adayı Serdar Türker oldu. Peki, CHP Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan adayı olan Serdar Türker kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Serdar Türker hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN SERDAR TÜRKER KİMDİR?

Kaynarca'nın mevcut Belediye Başkanı Serdar Türker, 1969 yılında Kaynarca'da dünyaya geldi. Evli ve iki çoçuk babası olan Türker, 21 yıl finans sektöründe uluslar arası firmalarda çalıştıktan sonra Kaynarca Belediye Başkanı adayı oldu ve ardından halkın oyları ile Kaynarca Belediye Başkanı seçildi. Serdar Türker, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'nin Kaynarca Beldesi'nden Belediye Başkan adayı oldu.