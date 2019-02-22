CHP Kilis İl Başkanlığına Kestanlıoğlu Getirildi

Kilis'te Mehmet Akif Perker'den boşalan CHP Kilis İl Başkanlığı görevine, Enver Kestanlıoğlu getirildi.

Kestanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreye kadar il başkanlığı görevini kendisinin yürüteceğini belirtti.

Kendisinden önceki yönetimin salt çoğunluğu kaybettiğini aktaran Kestanlıoğlu, "Parti tüzüğü gereği yönetim kurulu salt çoğunluğu istifa eder ya da sağlık nedenleriyle görevden ayrılırsa yönetim düşer. Parti yönetiminde görevli bazı arkadaşlarımız sağlık sorunları bazıları da çeşitli nedenlerle istifa ettiğinden salt çoğunluğu kaybetmiş ve tüzük gereği yönetim düşmüştür. Bu kapsamda genel merkezimiz tarafından davetle kongreye kadar görev tarafıma tevdi edilmiştir." diye konuştu.

Kestanlıoğlu, genel merkezin politikası istikametinde kent merkezinde İYİ Parti'nin belediye başkanı adayını, ilçelerde ise CHP'nin kendi belediye başkan adaylarını destekleyeceklerini vurguladı.

Kilis'te CHP il yönetiminde yaşanan istifalar sonucu Mehmet Akif Perker başkanlığındaki il yönetimi, parti tüzüğü gereği düşmüştü.

Kaynak: AA