30.12.2019 08:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:38

CHP Karaisalı İlçe Başkanlığına Mustafa Eren yeniden seçildi.



Karaisalı Belediyesi Düğün Salonunda yapılan kongrenin divan başkanlığını Ramazan Atikaslan yaptı. Mavi ve beyaz liste olarak girilen seçimde toplam 81 delegeden 79'u oy kullandı. Mavi liste 41 ve beyaz liste 38 oy aldı. 2 delege ise oy kullanmaya gelmedi.



Yeniden ilçe başkanlığını kazanan Mustafa Eren, ilk kez büyük bir salonda gerçekleştirilen kongreye katılımın oldukça büyük olduğunu belirterek, "Seçime iştirak eden delegasyon anlamında da katılım yüzde 98 oldu. Büyük bir coşku içerisinde geçen kongremizde güven kazandı, kadınlarımız kazandı, sevgi kazandı, bilgi kazandı, demokrasi kazandı ve en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Karaisalı'nın yarınları kazandı" dedi.



Yapılan diğer konuşmalardan sonra raporlar ibra edildi.



Mustafa Eren başkanlığındaki Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Bilgenur Çopuroğlu Başlamışlı, Orhan Metin Begici, Abdurrahman Çöp, Emin Eren, İlhami Geçioğlu, Beytullah Girici, Ferhat Güngör, Ülfet Keçioğlu, Bahattin Uçar, Yahya Uğur ve Şafak Yurtman seçildi.



İl Delegeliklerine ise Mustafa Eren, Sabahattin Karabudak, Ali Önal, Şenel Çileli ve İhsan Atay seçildi. - ADANA

Kaynak: İHA