CHP, Kanal İstanbul Projesi İçin Harekete Geçti: Erdoğan'ı İkna Edeceğiz

Mart 2019'da yapılacak yerel seçim çalışmalarına devam eden CHP'li Akif Hamzaçebi, AK Parti'nin tarihi projesi olan Kanal İstanbul'un yapılmaması için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna edeceklerini söyledi.

HAMZAÇEBİ: ERDOĞAN'I İKNA EDECEĞİZ

Kanal İstanbul projesinin yapımının mümkün olmadığını iddia eden Hamzaçebi, "Yapmak için para lazım. Böyle bir bütçeyle yapılma imkanı yok. Kanal İstanbul doğru bir proje değil. Doğayı bozuyorsunuz. Doğaya müdahale ediyorsunuz. Etrafında çok büyük bir yerleşim öngörüyorsunuz. Bunlar İstanbul yaşamını felç edecek. Kanal İstanbul merkezi yönetimin projesi. Biz Sayın Erdoğan'ı Kanal İstanbul konusunda ikna edeceğiz. Bu proje yanlış" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN TARİHSEL KİMLİĞİNİ İADE EDECEĞİZ"

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'den aday adayı olduğunu açıklayan Hamzaçebi, "İstanbul'un tarihsel kimliğini iade edeceğiz. Bu kimlik çok zarar gördü ama dönülmez noktada değiliz. Bir parselin imar değişikliğini değil bütün İstanbul'un imar planını düşüneceğiz. İmar planı yoğunluk artışına neden olmayacak. İstanbul'un ihtiyaçları, yeşil alanlar asla azalmayacak şekilde karşılanacak. Yapılaşmış yerler ile yapılaşmamış yerler arasında, yani kentle kır arasında bir denge kuracağız. Tahribata uğramış olsa da Kuzey Ormanları'nı koruyacağız." diye konuştu.