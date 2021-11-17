CHP İstanbul Milletvekili Toprak basın toplantısı düzenledi

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışman Erdoğan Toprak, Kayseri'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toprak, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda CHP'ye karşı çok büyük bir ilgi olduğunu öne sürdü.

Bu ilgiden dolayı mutlu ve memnun olduklarını belirten Toprak, "Ama bunun da bize bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız. Bu sorumluluğun gereği olarak, Anadolu'yu adım adım dolaşarak hasar tespiti yapıyoruz, sıkıntıları alıyoruz ve bu sıkıntılarla ilgili projeler hazırlıyoruz. Bu projeleri iktidara geldiğimizde, inşallah hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toprak, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Gün artık birlik ve beraberlik olma günüdür. Gün kenetlenme günüdür. Geçmişle helalleşme günüdür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti zor bir süreçten geçiyor. Emperyalist güçler, dış güçler Türkiye'yi parçalamaya niyetli. Burada birlik ve beraberlik içinde olabilmemiz için helalleşmemiz lazım. Millet ittifakı olarak toplumun tüm kesimiyle iletişim içerisindeyiz. Bizim içimizde mütedeyyini de var, milliyetçisi de var, sağcısı da var, solcusu da var. Ama hepsinin ortak paydası var. Bu ülkeye, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkmak. Onun için biz bir araya geldik ve adım adım iktidara doğru gidiyoruz. İnşallah bu kervan iyi bir sonuçla sonuçlanır, sandıkta bunu taçlandırırız. Gün beraber ve birlik olma günüdür. Bugün Kayseri'ye uğramamızın nedeni de bu. Bize kim oy verir vermez ama biz Türkiye'nin gerçeklerini arkadaşlarımızla beraber anlatmaya devam edeceğiz. Şu anda sağ sol ayrımı yapacak dönemde değiliz. Şu anda biz demokrasi ile cumhuriyeti ayakta nasıl tutarız, bu ülkeyi nasıl parçalanmadan tekrar selamete çıkarırız ona bakıyoruz."

Toprak, daha sonra partililerle bir süre sohbet etti.