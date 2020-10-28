CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti
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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti

28.10.2020 17:10 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:17
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı çelenk bırakma törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okununca terk etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan düzenlenen tören düzenlendi. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul il örgütü ve siyasi parti yöneticileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın mesajının siyasi propaganda içerdiğini söyleyerek tören alanından ayrılarak alan dışında bekleyen partililerin yanına geçti.

AK PARTİ ÇELENGİNE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Parti çelenginin sunulması için resmi törenin bitişini polis barikatının arkasında bekleyen Kaftancıoğlu, AK Parti çelenginin tören alanına önceden alınması sebebiyle güvenlik mensuplarına; ''Bütün çelenkler alanın dışında bekletilirken bir siyasi parti çelenginin nasıl içeriye alındığının açıklamasını ve gereğini yapmak durumundasınız. Eşitlik gereği ya bütün siyasi parti çelenkleri içeri alınmalı ya da AKP'nin çelengini de dışarıya çıkarmak zorundasınız." dedi.

Kaftancıoğlu ve güvenlik mensubu arasında yaşanan bu diyalogdan sonra CHP İstanbul İl Örgütü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na parti çelengini bıraktı. Tüm partililerin ve katılımcıların bayramını kutlayan CHP'li Kaftancıoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan ayrıldı.

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