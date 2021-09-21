CHP HEYETİNDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

ANKARA (Habermetre) - Genel Baskan Yardimcisi Av. Gülizar Biçer Karaca, Genel Baskan Yardimcisi Prof. Dr. Yüksel Taskin, Ankara Milletvekili Yildirim Kaya, Istanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir Islam, CHP Usak Il Baskani Ali Karaoba ve CHP Usak Merkez Ilçe Baskani Ugur Dümen'den olusan heyet, bir dizi ziyaret yapmak için geldigi Aydin'da Baskan Özlem Çerçioglu'na makaminda nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP heyeti, ziyarette Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin yaptigi çalismalardan dolayi Baskan Çerçioglu'nu tebrik etti.

CHP heyetine nazik ziyaretleri için tesekkür eden Baskan Çerçioglu, hep birlikte Aydinlilar için durmandan çalismaya devam edeceklerini belirtti.

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