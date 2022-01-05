CHP heyeti, Kurtalan'da esnafı ziyaret etti

SİİRT (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başkanlığındaki "Doğu Masası" heyeti, Siirt'in Kurtalan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden heyet, Oda Başkanı Ekrem Karataş ile görüştü.

Tanal burada yaptığı konuşmada, parti çalışmaları kapsamında Batman'ın ardından Siirt'te de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tanal, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Kurtalanlılara selamları iletmeye geldim. Ekonomik olarak yaşadığımız sıkıntıların farkındayız. Sandığın bir an önce halkın önüne konulması gerekiyor." dedi.

Heyet daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, sorunları dinledi.

AA / Abdurrahman Binay - Son Dakika Haberleri

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