CHP HEYETİ GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

TUNCELİ (DHA) - Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin adliye binasında oturma eylemini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve milletvekilleri ziyaret etti.

TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç'in, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde, düzenlenecek olan anma etkinlikleri için Tunceli'ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, kayıp Gülistan Doku'nun ailesinin 21 gündür adliye binasının önünde devam ettirdikleri oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

'MECLİSTE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Gülistan Doku için TBMM'de araştırma komisyonu kurmak için önerge vereceklerini belirten CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Neredeyse 2 yılı geçmiş bir süreçte bir şeyler söylemek çok zor. Geçen sene geldiğimizde birlikteydik anne ve aile suyun başında bekliyordu. Burada bir şeye dikkat çekmek isterim. O zaman aile bana hep söyledi; şu anda Ordu'da valilik yapan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sürekli kızınız suda, suda çıkacak dedi ve oraya yönlendirmelerde bulundu. İşte görüntüler var ortaya çıkacak dediler. Hep aile endişe ediyordu, burada diyorlar ya çıkmazsa. Her yönüyle bir araştırma yapılması lazım. Gülistan illa sudan çıkacak, ölüsü çıkacak diyorlardı. Aile 'çok yönlü arama yapılsın' dedi fakat ailenin o zamanki feryadı dinlenmedi. Şimdi suyun başında değiliz adalet aramak için adliye binasının önündeyiz. Ailenin sesini Türkiye'ye duyurmak için çağrısı vardı. Bizlerde bu çağrıyı dinlemeye geldik. Onlar Ankara'da dertlerini anlatmak istiyorlar. Biz CHP grubu olarak bu işe ön ayak olmaya ve onlara ev sahipliği yapmaya diğer grup başkanlarıyla temas kurmalarını sağlamaya hazırız. Gülistan Doku'nun annesinin adalet talebi, onun yüreğindeki yangın serinlemeden hiçbirimizin bu işin peşini bırakmasını beklemesin. Ayrıca çok şüpheli durumlar var. Bir üvey evlat ve babanın konumu ve o konumdan dolayı soruşturmanın sağlıklı yürütülmediğine dair eleştirileri biz de paylaşıyoruz. Gülistan Doku'ya adalet için elimizden geleni yapacağız. Daha önce yaptığımız gibi Tunceli milletvekilimiz ile birlikte bu ziyaretten sonra mecliste araştırma önergesi daha vereceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'yi bu araştırma önergesini desteklemeye ve meclisin bu işe el koymasını sağlamaya davet ediyoruz. Her şey muhalefetten geliyor diye hayır diyenler Gülistan'ın annesinin ve ailesinin sesini duysun artık' dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN SELAMINI GETİRDİM'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kendilerini Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüreceklerini dile getirerek, 'Gülistan Doku'nun ailesinin adalet arayışında yanlarında olacağız. Umuyorum ki TBMM'deki tüm siyasi partilerde bu duruma el atarlar. 2 yılı geçkin sürede Tunceli'de gencecik bir kız çocuğu kayboluyor ve bulunamıyor. Bunun mutlaka çok yönlü araştırılması lazım. Annenin ve babamın içinde olduğu dramı tüm Türkiye'deki herkesin duyması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dileklerini sizlere iletiyoruz' diye konuştu.