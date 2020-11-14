CHP Heyeti Beypazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi
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CHP Heyeti Beypazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi

14.11.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.11.2020 11:57
CHP Heyeti Beypazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Beypazarı ziyaretinde esnaflar, STK'lar ziyaret edildi, vatandaşlarla sohbet edildi.

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Beypazarı ziyaretinde esnaflar, STK'lar ziyaret edildi, vatandaşlarla sohbet edildi.

CHP Heyeti ilk olarak sanayi bölgesinde İlçe ile özdeşleşmiş Beypazarı kurusu, yaprak sarması, erişte ve baklava üretim yerlerinde çalışan kadınları ziyaret etti. Üretici kadınlarla yapılan görüşmelerde sektördeki daralma ve istihdamdaki azalma konularında bilgi aldılar. Heyet, sonrasında Ticaret Odası, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı önderliğinde oluşturulan CHP Heyetinde Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş, Gökhan Urun, Nurulah Esat Ünsal, Kemal Kaplan, Önder Karaulus, Aliriza Çalış, Hasan Kaplan, Hüseyin Demir, Murat Coşkun, Hasan Alp, Yalçın Gündüz, İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Gizem Ataş, Filiz Kırkayak, Beypazarı İlçe başkanı Hasan Kostak, İlçe Yönetimi ve Parti Meclisi Üyeleri Aylin Yaman, Umut Akdoğan yer aldılar.

Son aylarda Ankara'nın ilçelerine yapılan bu ziyaretlerde esnaflar, çiftçiler başta olmak üzere vatandaşların sorunlarını yerinde görerek, parti olarak çözüm önerilerini anlattıklarını belirten CHP Ankara İl Başkanı Akıllı, ülke genelinde yaşanan ekonomik daralmaya ek olarak pandeminin de yansımalarını yerel STK'larla istişare ettiklerini belirtti. - ANKARA

CHP Heyeti Beypazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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