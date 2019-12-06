06.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:07

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Hitler'le Atatürk'ü benzer tutan program yayınladı, bu densizliği kınıyoruz" dedi.



Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bir Alman gazetesinde Atatürk ile Hitler'in benzer olarak gösterildiğini hatırlatarak, "Hitler'le Atatürk'ü benzer tutan program yayınladı. Unutulan katliam Dersim katliamı, Almanya'dan gaz alıp Türkiye'de kullandılar suçlamaları var. Bu densizliği kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



Kıdem tazminatına ilişkin soruya ise Özel, "Onların sözü bizim sözümüzdür. Kırmızı çizgiyi sürdürdükleri müddetçe CHP yanlarındadır. Kıdem tazminatı işçinin güvencesidir. Fona devretmek, işçinin parasını başkaları için kullanmak istemektir" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA