CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Kerim Aksu Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Giresun Belediye Başkan adayı Kerim Aksu oldu. Peki, CHP Giresun Belediye Başkan adayı olan Kerim Aksu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Kerim Aksu hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN KERİM AKSU KİMDİR?

Kerim Aksu, 9 Mart 1969 senesinde Giresun'da dünyaya geldi. Aksu İlk öğrenimini Giresun Gazi Paşa İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini Merkez Orta Okulu'nda okuduktan sonra 1983-1984 yılları arasında Almanya'da Dil Kursu'na gitti. Daha sonra 1987 yılında Giresun Lisesi'ni, 1992 yılında da Kütahya Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü'nü bitirerek mezun oldu.

BİRÇOK GÖREV ve FAALİYETTE BULUNDU

Kerim Aksu, 1992 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) üyesi ve Gençlik Kolları Giresun İl Başkanlığı görevini yürüttü. 1995-1997 yılları arasında Ankara'da vatani görevini tamamlamasının ardından, ilk iş hayatına 1997 yılında Giresun'da Beyaz Eşya Mağazası kurarak başladı. Kurduğu firma halen faaliyet göstermektedir. Kerim Aksu, 1998-1999 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2004 yılları arasında CHP Giresun Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 2003-2008 yılları aralığında CHP Giresun Merkez ilçe Başkanı oldu. 2008-2009 yılları arasında CHP Giresun İl Başkanı olarak görev yaptı.

EVLİ ve 2 ÇOCUK BABASIDIR

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tekrar Giresun Belediye Başkanı seçildi. Almanca bilen ve halen mevcut Belediye Başkanı olan Kerim Aksu evli ve iki kız çocuğu babasıdır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerde Kerim Aksu, tekrar Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Başkanı seçildi. Kerim Aksu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Giresun Belediye Başkan adayı oldu.