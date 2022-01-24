CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı

AA - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılayanlar Anma etkinliği öncesi Uğur Mumcu'nun ailesi ile görüşmesi Kılıçdaroğlu'nun Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bırakarak, mum yakması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı...

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılayanlar

Anma etkinliği öncesi Uğur Mumcu'nun ailesi ile görüşmesi

Kılıçdaroğlu'nun Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bırakarak, mum yakması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı. (2)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı

AA - Son Dakika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Uğur Mumcu, Güncel, Haber

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