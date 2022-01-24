CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılayanlar Anma etkinliği öncesi Uğur Mumcu'nun ailesi ile görüşmesi Kılıçdaroğlu'nun Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bırakarak, mum yakması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı...
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılayanlar
Anma etkinliği öncesi Uğur Mumcu'nun ailesi ile görüşmesi
Kılıçdaroğlu'nun Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bırakarak, mum yakması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı. (2)