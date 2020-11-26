CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti

26.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:29

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin eşlik etti.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÖZKAN

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