CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, motorlu kuryelerle görüştü Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, motorlu kuryelerle görüştü Açıklaması

24.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:12
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, motorlu kuryelerle görüştü Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, motorlu kuryelerin alın teri dökerek, haklarıyla evlerine ekmek götürmek istediğini ???????belirterek, "Siz açıktan, havadan para kazanmak istemiyorsunuz. Çalışarak, üreterek kazanmak ve evinize helal ekmek götürmek istiyorsunuz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, motorlu kuryelerin alın teri dökerek, haklarıyla evlerine ekmek götürmek istediğini ???????belirterek, "Siz açıktan, havadan para kazanmak istemiyorsunuz. Çalışarak, üreterek kazanmak ve evinize helal ekmek götürmek istiyorsunuz. Bizim görevimiz de sizi sonuna kadar desteklemektir." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, sorunlarını ve taleplerini dile getirmek üzere Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile parti genel merkezi önünde basın toplantısı düzenleyen motorlu kuryelerle görüştü.

Bütün vatandaşların sesi olmanın görevleri arasında bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, motorlu kuryelerin alın teri dökerek, haklarıyla evlerine ekmek götürmek istediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siz açıktan, havadan para kazanmak istemiyorsunuz. Çalışarak, üreterek kazanmak ve evinize helal ekmek götürmek istiyorsunuz. Bizim görevimiz de sizi sonuna kadar desteklemektir. Size ve bütün arkadaşlarınıza başarı diliyorum. Bir sorununuz olduğunda bana da arkadaşlarıma da her zaman gelebilirsiniz, kapımızı çalabilirsiniz. Unutmayın biz her zaman sizin yanınızdayız."

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz da Kılıçdaroğlu'na motorlu kuryelerin talepleri duyurulduğu için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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