CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milli buz patenci Naz Arıcı'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli buz patenci Naz Arıcı'yı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki kabulde, Kanada'da Türkiye'yi temsil ederek, 2016 Vancouver ISU Uluslararası Yetişkinler Buz Pateni Yarışması'nda altın madalya kazanan artistik buz pateni sporcusu Arıcı, verilen destekler için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen