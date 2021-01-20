Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt: Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin "Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Hayırlı olsun diyeceğiz, arkadaşlar ne diyeceğiz. Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra meclis salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin Muharrem İnce'nin parti kurmasıyla ilgili sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar" dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDE GENEL BAŞKANA MEKTUP YAZILMAZ"



CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy imzasıyla yayınlanan mektupla ilgili soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilere benzemez. Kim arzu ediyorsa, telefonu açar, randevuyu ister. Gelir, otururuz, konuşuruz. Varsa bir sorunları dinleriz. Sorun varsa çözeriz. Yoksa, 'Ben mektup yazdım' gibi şeyleri kabul etmeyiz ve doğru değil" sözleriyle cevapladı.

MUHARREM İNCE PARTİ KARARINI 5-10 GÜN İÇİNDE NETLEŞTİRECEK



Memleket Hareketi olarak 70'e yakın kurucu üyeyle yoluna devam eden Muharrem İnce'nin partileşmeye ilişkin kararını 5-10 gün içinde netleştirmesi, ilkbahar aylarında ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunması bekleniyor.

PARTİNİN ADI "MEMLEKET PARTİSİ"

İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi', önümüzdeki aylarda 'Memleket Partisi' adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek.

ŞUBAT SONU MART BAŞI GİBİ CHP'DEN İSTİFA EDECEK

Önümüzdeki günlerde tüzük ve parti programı için kurucular kurulu üyeleriyle bir araya gelmesi beklenen İnce'nin, şubat ayı sonunda veya mart ayı başında ise CHP'den istifa edeceği belirtiliyor. İnce ile ilgili CHP'den bir ihraç kararının ise çıkması beklenmiyor. CHP'deki ortak düşünce İnce'nin istifasını beklemek yönünde.

CHP'Lİ 3 İSMİN DE İNCE'NİN PARTİSİNE KATILACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Bazı eski CHP milletvekillerinin yanında yer aldığı İnce'ye, CHP'li mevcut milletvekillerinin bazılarından da destek gelebileceği ifade ediliyor. İlk etapta CHP'li 3 ismin Memleket Partisine katılacağı, bu sayısının daha sonra artabileceği kulislerde konuşuluyor. Bu arada İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ancak daha sonra istifa eden emekli Kurmay Albay Ali Türkşen'in de İnce ile beraber hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR